SON DAKİKA
Manevi buluşma başlıyor! Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif 20 Şubat’ta ziyaretçilere açılacak.

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Hırka-i Şerif Camisi’nde muhafaza edilen ve İslam dünyasında büyük manevi değere sahip kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açılıyor.

 

Ziyaret saatleri açıklandı

Hırka-i Şerif Vakfından yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesinin açılışı, bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00'da yapılacak.

 

Daire, ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.

Ayrıca 16 Mart Kadir Gecesi'nde ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 3.00'e kadar devam edecek ve bayramdan önce arife günü ikindi namazı sonrasında dua ile sonlanacak.

 

Kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851'den bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-iŞerif Camisi'nde muhafaza ediliyor ve Veysel Karani Hazretleri'nin 58'inci ve 59'uncu kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılıyor.

 

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

 

Hırka-i Şerif'in mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edilebilmesi için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il ve ilçe müftülüğü ve Hırka-i Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alındı.

Detaylı bilgi "hirkaiserifvakfi.com" ve "hirkaiserifvakfi.org" adreslerinden edinilebilir.

