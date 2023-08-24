Mancini parayı görünce dayanamadı

İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden sürpriz bir şekilde istifa eden Roberto Mancini'nin yeni durağı Suudi Arabistan oluyor.

Yaz transfer dönemine damga vuran ve yüksek bütçeli yıldızlarla dünyada adından söz ettiren Suudi Arabistan futbolu, bu kez de milli takım teknik direktörlüğü için gündeme geldi.

3 yıl için 90 milyon euro

Sky Sports'un haberine göre; İtalyan teknik adam Roberto Mancini'ye Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 30 milyon Euro teklif edildi. 3 yıllık anlaşma önerilen Mancini'nin teklife sıcak baktığı ve tarafların resmi imzaları atmaya çok yaklaştığı belirtildi.

Mancini'nin 31 Ağustos'ta başlayacak olan Asya Kupası'nda takımın başında olması beklenirken, 2018 ve 2022 Dünya Kupası'na katılmayı başaran Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Mancini ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermek istediği ifade edildi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, teknik adamlık kariyeri boyunca Fiorentina, Lazio, Milan, Manchester City, Inter ve Zenit Saint Petersburg gibi takımları çalıştırdı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO