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Manchester United'dan Pochettino için 32 milyon sterlin

Manchester United, Tottenham menajeri Mauricio Pochettino'nun 32 milyon pound'luk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor.

27 Eylül 2019 Cuma 09:49
Manchester United'dan Pochettino için 32 milyon sterlin

Yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan ve Premier Lig'de 6 hafta sonunda zirvenin 10 puan gerisinde kalan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor.

Eski başarılı günlerine geri dönmeyi arzulayan Kırmızı Şeytanlar, iddiaya göre Mauricio Pochettino'yu göreve getirmeyi hedefliyor.

Manchester United, Tottenham ile büyük başarılara imza atan ve 2018-19 sezonunda Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali başarısı gösteren Pochettino için gemileri yaktı.

Tottenham ile Premier Lig'de 6 haftada 8 puan toplayan Pochettino'nun kulübünde baskı altında olduğu ve Manchester United'ın bu durumu fırsata çevirmek istediği belirtildi.

32 milyon sterlin
Manchester United, sözleşmesinde 32 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesi bulunan Arjantinli teknik direktör için bu ücretten kaçmak istemiyor. Kırmızı Şeytanlar, Pochettino konusunda  potansiyel bir anlaşma durumunda Tottenham'a 32 milyon sterlin ödeyecek.

La Liga tecrübesi var
Tottenham ile altıncı sezonunu geçiren 47 yaşındaki Pochettino, daha önce Southampton ve Espanyol'u çalıştırdı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 09:49
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