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Spor Manchester United'dan muhteşem dönüş
Spor

Manchester United'dan muhteşem dönüş

Yeniakit Publisher
2023-08-26 21:17:00 -
Manchester United'dan muhteşem dönüş

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, evinde Nottingham Forest'ı 3-2'lik skorla yendi. Maçın 4. dakikasında 2-0 geriye düşen Manchester United'ın gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Nottingham Forest kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan mücadelenin 4. dakikasında Nottingham Forest 2-0 öne geçmesine rağmen Manchester United karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan onana olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.

Konuk ekip Nottingham Forest gollerini ise 2. dakikada Taiwo Awoniyi ve 4. dakikada Willy Boly kaydederken, Nottingham Forest'ta Joe Worrall 67. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Manu çevirdi

Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Christian Eriksen, 52. dakikada Casemiro ve 75. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United puanını 6'ya yükseltirken, Nottingham Forest 3 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında United deplasmanda Arsenal'e konuk olurken, Nottingham Forest Chelsea ile kozlarını paylaşacak.
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