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Spor Manchester United'dan Hojlund bombası! Napoli golcü oyuncunun bonservisini resmen aldı!
Spor

Manchester United'dan Hojlund bombası! Napoli golcü oyuncunun bonservisini resmen aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Manchester United'dan Hojlund bombası! Napoli golcü oyuncunun bonservisini resmen aldı!

İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan kalıcı olarak devraldı.

İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı.

Napoli'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hojlund'un kalıcı transferinin gerçekleştirildiği belirtilirken sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.

Danimarkalı forvet, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti.

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