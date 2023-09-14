  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United'dan dev anlaşma
Spor

Manchester United'dan dev anlaşma

Yeniakit Publisher
2023-09-14 03:12:00 -
Manchester United'dan dev anlaşma

Manchester United, teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile yıllık 70 milyon euro gelir getirecek bir forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İngiliz devi Manchester United, Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Snapdragon ile anlaştılar

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile işbirliği anlaşması yapıldığı kaydedildi. Buna göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi.

En pahalı forma sporsorluğu

İngiliz devinin bu anlaşmadan yıllık 70 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23