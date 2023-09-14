Manchester United'dan dev anlaşma

İngiliz devi Manchester United, Snapdragon ile yıllık 70 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Snapdragon ile anlaştılar

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknoloji firması Qualcomm'un Snapdragon markası ile işbirliği anlaşması yapıldığı kaydedildi. Buna göre gelecek sezon Snapdragon'un Manchester United formasında yer alacağı belirtildi.

En pahalı forma sporsorluğu

İngiliz devinin bu anlaşmadan yıllık 70 milyon euroya yakın gelir elde etmesi beklenirken bu anlaşma en pahalı forma sponsorluğu rekorunu da kıracak. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 yılı kapsayacağı ifade edildi.