Manchester United-West Ham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İngiltere Premier Lig’in 14.haftasında Manchester United ile West Ham karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester United-West Ham maçını hangi kanal veriyor şifreli mi?
İngiltere Premier Lig’de heyecan 14.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Manchester United ile West Ham karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Manchester United-West Ham maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Manchester United bu akşam West Ham’ı konuk edecek. Türkiye saatiyle 19.15’te başlayacak olan maçı beIN Sports 3 naklen yayımlayacak.
Manchester United-West Ham muhtemel 11’ler:
Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.
West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice; Fornals, Downes, Benrahma; Scamacca