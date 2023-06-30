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Spor Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi
Spor

Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-30 21:41:00 -
Manchester United Weghorst hakkındaki kararını verdi

Manchester United, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı. Weghorst, Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden İngiliz devi Manchester United, kiralık sözleşmesi biten Wout Weghorst'un Burnley'e döneceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kiralık sözleşmesi sona eren Wout Weghorst'un Burnley'e geri döneceği belirtildi.

Yetersiz kaldı

Ara transfer döneminde Manchester United'a transfer olan Hollandalı golcü, İngiliz devinde 31 maçta sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki golcü, siyah-beyazlı takımda 18 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.
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