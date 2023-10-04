Manchester United taraftarı yayıncılar Icardi'nin golüyle çılgına döndü!
Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta canlı anlatım yapan İngiliz yayıncılar Icardi'nin golüyle çılgına döndü.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 mağlup etti.
Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü kaydetmesinin ardından Manchester United taraftarı yayıncılar çılgına döndü.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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