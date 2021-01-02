  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti
Spor

Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-02 01:05:29 -
Manchester United, sahasında Aston Villa'yı 2 golle geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1

Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyi ki doğdun Eren!
Aktüel

İyi ki doğdun Eren!

Trabzon'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülb..
Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı
Siyaset

Mustafa Sarıgül, AK Parti'nin Türkiye için önemli hizmetlerini anlattı

CNN Türk canlı yayınında konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti iktidarının ülkeye önemli hizmetleri ..
Ahmet Celalettin Paşa kimdir?
Tarih

Ahmet Celalettin Paşa kimdir?

Ahmet Celalettin Paşa kimdir? TRT ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa'nın hayatı izleyici tarafı..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay