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Spor Manchester United-Medipol Başakşehir maçından notlar
Spor

Manchester United-Medipol Başakşehir maçından notlar

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İngiliz ekibini İstanbul'da 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:05:11 -
Manchester United-Medipol Başakşehir maçından notlar

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul'da oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Okan Buruk, İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic'in yerine Nacer Chadli'ye ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.


- Chadli ilk kez ilk 11'de


Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.


- Manchester United'da 5 değişiklik


Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı.

İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.



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