Manchester United-Medipol Başakşehir maçı
MANCHESTER (AA) -UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun dördüncü haftasında oynanacak Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Fred, Bruno Fernades, Alex Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek, Martial, Rashford, Cavani
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba