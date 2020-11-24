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Spor Manchester United-Medipol Başakşehir maçı
Spor

Manchester United-Medipol Başakşehir maçı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 22:07:29 -
Manchester United-Medipol Başakşehir maçı

MANCHESTER (AA) -UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun dördüncü haftasında oynanacak Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)

Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Fred, Bruno Fernades, Alex Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek, Martial, Rashford, Cavani

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba


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