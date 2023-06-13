Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para

2005 yılında Malcolm Glazer'ın Premier Lig devini devralmasından bu yana Old Trafford birçok başarıya ve hayal kırıklığına sahne oldu.

Manchester United dünyanın en zengin spor kulüplerinden biri ve futbol tarihinin de en başarılı takımlarından.

20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti ile Kırmızı Şeytanlar, son yıllardaki düşüşlerine rağmen dünya futbolunun en popüler kulüplerinden biri olmaya devam ediyor.

Ancak kulübün mülkiyeti son derece tartışmalı. Manchester United'ın sahipleri Glazers ailesi pek çok taraftar tarafından sevilmiyor.

Oğullarının tavsiyesi üzerine Malcolm Glazer, 2003 yılında Manchester United'dan hisse almaya başladı ve 2005 yılı sonunda kulübün tüm mülkiyetini devraldı.

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2004 yılında, işinsanları John Magnier ile J. P. McManus, Sir Alex Ferguson ile ters düştüler. İkili kulüpte %28.7 hisseye sahipti ve anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrılmak istediler. Glazer, Mayıs 2005'te hisselerini satın aldı. Ardından da kulübün diğer hisselerini topladı.

Manchester United, dünya sahnesine adını Sir Alex Ferguson önderliğinde yazdı. İskoç teknik adamı 1986'da teknik direktörlüğe getiren Kırmızı Şeytanlar, İngiltere'de ve tüm dünyada en başarılı kulüplerin başında yer aldı.

Alex Ferguson ile 27 yılda 13 kez Premier Lig şampiyonu olan Manchester United, 2 Şampiyonlar Ligi kazanarak tarihi yeniden yazdı. Ferguson yönetiminde 10 kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren United, 5 FA Cup şampiyonluğu ile rakiplerine fark atmaya başladı. Fergusonlu United, 10 kez Community Shield zaferi yaşadı.

Ferguson ayrıca UEFA Süper Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi. Ferguson yönetimindeki Manchester United, 1999-2000 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak dünyanın en büyüğü unvanını aldı.

Alex Ferguson'un 2013 yılında görevi bırakmasının ardından 10 yıldır efsanevi menajerin imrasını yiyen United, son 10 yılda İngiltere'nin neredeyse en başarısız kulüpleri arasında yer aldı.

Ferguson sonrası Premier Lig'de mutlu sona ulaşamayan Manchester United, bu süreçte sadece 1 FA Cup şampiyonluğu, 2 Community Shield ve 1 kez İngiltere Lig Kupası'nı kazanabildi.

United'ın son yıllardaki başarısızlığı taraftarların Glazer Ailesi'ne 'Düşman' olmasını sağladı. Tüm bu baskılara dayanamayan Glazer Ailesi, Manchester United'ı satılığa çıkardığını açıkladı.

Glazer Ailesi uzun süredir Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini sürdürüyordu. Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi devralma işleminin tamamlandığını iddia etti.

Haberde Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı Katarlı Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satmaya yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Devralmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Al Watan'da yer alan haberde Manchester United'ın satışından Glazer Ailesi'nin elde edeceği gelir 6 milyar euro olarak okuyuculara aktarıldı. Kulübün tüm hisseleri Katar şeyhine devredilecek.