  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oyunları para etmeyince tiyatrosunu satılığa çıkarmıştı! Müjdat Gezen'in binasının değeri dudak uçuklattı

Neler çevirmişler neler! Otomobil vurguncularının taktikleri ifşa oldu

Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı

Başpiskopos Georgios'tan acil olarak Türkiye uyarısı: Hemen hazırlanmalıyız hemen

Almanya'da başörtülü üniversite öğrencisine çirkin saldırı

CHP'nin en eski yöneticilerinden Faik Öztrak'tan değişim vurgusu! Her seçim sonrası aynı terane

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan flaş karar! ABD'liler istifa ettiğini duyurdu

Türkiye'nin dev şirketi için iflas kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Sinan Oğan detayı dikkat çekti

Yer: Sivas! Lise öğrencileri elektrikli scooter üretti
Spor Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para
Spor

Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:59:00 -
Manchester United Katarlılara satıldı! Rekor para

Manchester United Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satıldı. Dunya devinin satışı Premier Lig'de dengeleri değiştirecek rakama gerçekleşti.

2005 yılında Malcolm Glazer'ın Premier Lig devini devralmasından bu yana Old Trafford birçok başarıya ve hayal kırıklığına sahne oldu.

Manchester United dünyanın en zengin spor kulüplerinden biri ve futbol tarihinin de en başarılı takımlarından.

20 lig şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi galibiyeti ile Kırmızı Şeytanlar, son yıllardaki düşüşlerine rağmen dünya futbolunun en popüler kulüplerinden biri olmaya devam ediyor.

Ancak kulübün mülkiyeti son derece tartışmalı. Manchester United'ın sahipleri Glazers ailesi pek çok taraftar tarafından sevilmiyor.

Oğullarının tavsiyesi üzerine Malcolm Glazer, 2003 yılında Manchester United'dan hisse almaya başladı ve 2005 yılı sonunda kulübün tüm mülkiyetini devraldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2004 yılında, işinsanları John Magnier ile J. P. McManus, Sir Alex Ferguson ile ters düştüler. İkili kulüpte %28.7 hisseye sahipti ve anlaşmazlığın ardından kulüpten ayrılmak istediler. Glazer, Mayıs 2005'te hisselerini satın aldı. Ardından da kulübün diğer hisselerini topladı.

Manchester United, dünya sahnesine adını Sir Alex Ferguson önderliğinde yazdı. İskoç teknik adamı 1986'da teknik direktörlüğe getiren Kırmızı Şeytanlar, İngiltere'de ve tüm dünyada en başarılı kulüplerin başında yer aldı.

Alex Ferguson ile 27 yılda 13 kez Premier Lig şampiyonu olan Manchester United, 2 Şampiyonlar Ligi kazanarak tarihi yeniden yazdı. Ferguson yönetiminde 10 kez İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren United, 5 FA Cup şampiyonluğu ile rakiplerine fark atmaya başladı. Fergusonlu United, 10 kez Community Shield zaferi yaşadı.

Ferguson ayrıca UEFA Süper Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı da kazanma başarısı gösterdi. Ferguson yönetimindeki Manchester United, 1999-2000 sezonunda FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanarak dünyanın en büyüğü unvanını aldı.

Alex Ferguson'un 2013 yılında görevi bırakmasının ardından 10 yıldır efsanevi menajerin imrasını yiyen United, son 10 yılda İngiltere'nin neredeyse en başarısız kulüpleri arasında yer aldı.

Ferguson sonrası Premier Lig'de mutlu sona ulaşamayan Manchester United, bu süreçte sadece 1 FA Cup şampiyonluğu, 2 Community Shield ve 1 kez İngiltere Lig Kupası'nı kazanabildi.

United'ın son yıllardaki başarısızlığı taraftarların Glazer Ailesi'ne 'Düşman' olmasını sağladı. Tüm bu baskılara dayanamayan Glazer Ailesi, Manchester United'ı satılığa çıkardığını açıkladı.

Glazer Ailesi uzun süredir Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Jassim ile devralma görüşmelerini sürdürüyordu. Katar'da yayın yapan Al Watan gazetesi devralma işleminin tamamlandığını iddia etti.

Haberde Glazer Ailesi'nin Manchester United'ı Katarlı Jassim bin Hamad Al-Thani'ye satmaya yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Devralmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı aktarıldı.

Al Watan'da yer alan haberde Manchester United'ın satışından Glazer Ailesi'nin elde edeceği gelir 6 milyar euro olarak okuyuculara aktarıldı. Kulübün tüm hisseleri Katar şeyhine devredilecek.

Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye yedi sektörde dolar yağdı! Türkiye bir ilki daha başardı
Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye yedi sektörde dolar yağdı! Türkiye bir ilki daha başardı

Ekonomi

Suudi Arabistan ve Katar'dan Türkiye'ye yedi sektörde dolar yağdı! Türkiye bir ilki daha başardı

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'de kurulmasına karar verildi
Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'de kurulmasına karar verildi

Ekonomi

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'de kurulmasına karar verildi

Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi
Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi

Eğitim

Katar'daki Türk Okulu ilk mezunlarını verdi

Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar
Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar

Dünya

Rumlar ve Yunanistan, Konya'daki bu gelişme karşısında çok panik! Katar'ın kapısını çaldılar

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat
Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat

Ekonomi

Katar ile milyonlarca dolarlık hamle! Türkiye'den dünya ülkelerine 1,6 milyar dolarlık ihracat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23