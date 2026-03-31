Manchester United, kalesini yine Maguire’ye emanet ediyor

2019 yılından bu yana Manchester United formasını terleten Harry Maguire için kulübü vefa örneği göstererek yeni bir yol haritası çizdi.

Premier Lig ekibi Manchester United, deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Manchester United'ın 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Harry Maguire ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Manchester United, kontratı sezon sonunda bitecek İngiliz stoperi ile yeni sözleşme imzalamayı düşünüyor.

ESPN'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi ve Maguire'nin temsilcileri arasında görüşmeler yapıldığı ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.

Manchester United'ın, Maguire ile tek seferlik bir sözleşme uzatma yapacağı ve Maguire'nin 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmasının beklendiği yazıldı.

2019 yılından bu yana Manchester United forması giyen Harry Maguire, İngiliz ekibinde 266 maça çıktı ve 17 gol, 9 asist ile skor katkısı da sağladı.