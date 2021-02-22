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Spor Manchester United hata yapmadı
Spor

Manchester United hata yapmadı

Manchester United, Premier Lig'in 25. haftasında Newcastle United'ı 3-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 02:48:00 -
Manchester United hata yapmadı

Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı ağırladı. Ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Rashford, James ve Bruno Fernandes penaltıdan attı. Newcastle United'ın tek sayısı Saint-Maximin'dan geldi.

Bu sonucun ardından ManU puanını 49'a yükseltti ve kendine 2. sırada yer buldu. Newcastle United ise 25 puanda kaldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında forma şansı bulan 17 yaşındaki Shola Shoretire, Manchester United altyapısından yetişip A takımı forması giymeyi başaran 240. futbolcu olmayı başardı.

9 yaşından beri altyapısında bulunduğu Manchester United'ın 23 yaş altı takımıyla bu sezon 13 maça çıkan Shoretire, 5 gol kaydetmişti.

ManU, 2004 doğumlu oyuncu ile Şubat ayının ilk haftasında profesyonel sözleşme imzalamıştı.

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