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Spor Manchester United geri döndü
Spor

Manchester United geri döndü

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United, Wembley Stadyumu’nda Newcastle United’ı 2-0 yenerek 6. kez kupayı kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 23:19:00 -
Manchester United geri döndü

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United ile Newcastle United, Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Manchester United, 33. dakikada Carlos Casemiro’nun golüyle 1-0 öne geçti.

Marcus Rashford’ın 33. dakikada attığı golüyle 2-0’ı yakalayan kırmızılılar, ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Manchester United, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.

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