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Spor Manchester United çeyrek finale çıktı
Spor

Manchester United çeyrek finale çıktı

Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda sahasında West Ham United'ı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 03:37:00 -
Manchester United çeyrek finale çıktı

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Londra temsilci West Ham United’ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada Scott McTominay’ın attığı golle 1-0 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, FA kupası 5. turunda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier Ligi takımlarından Burnley’i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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