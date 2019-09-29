Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecan seviyesi üst düzeyde bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. İşte, sporseverlerin merak ettiği detaylar... Manchester United Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United 30 Eylül Pazartesi (yarın) Arsenal'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Dev maçı futbolseverler S Sport Plus'tan naklen izleyebilecek.

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