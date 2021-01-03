  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 17:11:18 -
Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı. ..
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay