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Spor Manchester City tur atlamayı başardı
Spor

Manchester City tur atlamayı başardı

FA Cup 4. tur maçında Manchester City, Cheltenham Town'ı 3-1'lik skorla yenerek, çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 01:56:00 -
Manchester City tur atlamayı başardı

FA Cup 4. turunda Manchester City, ikinci lig ekibi Cheltenham Town'a konuk oldu. İlk yarısı golsüz sona eren maçta ev sahibi takım 59. dakikada Alfie May ile öne geçti.

Rakip savunmayı çözmekte zorlanan Guardiola'nın takımı, 3 dakika içinde bulduğu iki golle tur biletini kaptı. City'ye turu getiren goller 81' Philip Foden, 84' Gabriel Jesus ve 90+4' Ferran Torres'ten geldi.

FA CUP'ta günün sonuçları

Southampton 1-0 Arsenal
Brighton 2-1 Blackpool
Barnsley 1-0 Norwich City
Swansea City 5-1 Nottingham Forest
Sheffield United 2-1 Plymouth Argyle
West Ham United 4-0 Doncaster Rovers
Millwall 0-3 Bristol City

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