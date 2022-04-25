Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçı ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester United Real Madrid maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Manchester City ile Real Madrid arasındaki maçın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City Real Madrid maçı hangi gün?
Manchester City-Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yarın yani 26 Nisan Salı akşamı başlayacak. Manchester City yarı final ilk maçında yarın akşam TSİ 22.00'de Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak. Yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
MANCHESTER CİTY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodri, İlkay, De Bruyne, Foden, Sterling, Jesus
REAL MADRİD: Courtois, Vázquez, Militão, Alaba, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Vinicius Junior, Asensio, Benzema