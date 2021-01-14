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Spor Manchester City Brighton'ı tek golle yendi
Spor

Manchester City Brighton'ı tek golle yendi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'de sahasında Brighton'ı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 02:46:00 -
Manchester City Brighton'ı tek golle yendi

Etihad Stadı'nda oynanan 18. hafta karşılaşmasında Manchester City, Brighton'ı ağırladı.

Manchester City, 44. dakikada Phil Foden'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Raheem Sterling ile bir penaltı atışından faydalanamadı.

Bu galibiyetle bir maç eksiğine rağmen puanını 32 yapan Manchester City, lider Manchester United'ın 4, ikinci sıradaki Liverpool'un bir puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.

Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Brighton ise 14 puanla 17. sırada kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 19. haftasında Crystal Palace ile karşılaşacak. Brighton ise aynı haftada Leeds United deplasmanına gidecek.

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