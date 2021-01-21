  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Manchester City 6'da 6 yaptı
Spor

Manchester City 6'da 6 yaptı

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa'yı 2-0 mağlup eden Manchester City, 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 01:44:00 -
Manchester City 6'da 6 yaptı

Premier Lig'de ilk haftadan ertelenen maçta Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Manchester ekibi, 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Ligde üst üste 6. maçını kazanan Manchester City, puanını 38'e yükselterek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular
Gündem

Hindistan'dan olay çıkış! Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın da Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçaklarını yerden yere vuran Hindistan, Rus Su-57 savaş uçağı ..
Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’
Dünya

Joe Biden’dan ‘savaş’ açıklaması! 'Mesajım sınırımız dışındakilere’

Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek görevine başladı. Biden, 'Mesajım sınırımız dışındakilere! Amerikalı yurttaşlarımızın çoğu..
Sıfırın altında 28 derece ile o şehrimiz adeta buz tuttu
Gündem

Sıfırın altında 28 derece ile o şehrimiz adeta buz tuttu

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre; günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde kaydedildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay