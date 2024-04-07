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Yerel Manavgat'ta tefecilere operasyon
Yerel

Manavgat'ta tefecilere operasyon

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:34:00 -
Manavgat'ta tefecilere operasyon

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında 5 tefeci tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manavgat ilçesinde 'Tefecilik' suçu kapsamında projeli çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı. Şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve 4 adet senede el konuldu. Şüphelilerin 2 tefecilik eylemine daha karıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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