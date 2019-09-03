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Manavgat’ta sahte içki operasyonunda 1 tutuklama

Manavgat’ta gümrük kaçağı ve sahte içki suçundan polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

03 Eylül 2019 Salı 18:18
Manavgat’ta sahte içki operasyonunda 1 tutuklama

Manavgat’ta gümrük kaçağı ve sahte içki suçundan polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Manavgat ilçesinde gümrük kaçağı, bandrolsüz ve sahte içki satışı yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, A.O. isimli şahsın yurda yasadışı yollarla soktuğu veya sahte olarak imal ettiği içkileri Manavgat ilçesinde market, tekel bayi, restoran ve otellere içki satılan veya tüketilen yerlere toptan olarak dağıtımını yaptığı yönünde bilgiler elde edildi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, A.O. isimli şahsın kullanımında bulunan motosikleti ve Sarılar Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada, 98 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içecek, 107 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içecek, 218 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içecek, 12 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içecek olmak üzere toplam 435 şişe bandrolsüz kaçak sahte alkollü içecek ele geçirildi. A.O. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.



Gümrük kaçağı sahte alkollü içecek satan şahıslara yönelik devam eden çalışmalarda, A.O. isimli şahsın Ilıca Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine de kaçak sahte alkollü içecek satışı yapacağı bilgisi elde edilmesi üzerine şahsın elinde siyah poşet ile girdiği bahse konu iş yerinde yapılan aramada 26 şişe TAPDK bandrolü bulunmayan alkollü içki ele geçirildi.



A.O. isimli şahsın suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikametine yapılan operasyonda 1 adet gümrük kaçağı sahte alkollü içki ile yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.O. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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