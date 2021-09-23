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Yerel Manavgat'ta orman yangını
Yerel

Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 14:51:00 -
Manavgat'ta orman yangını

Antalya Manavgat Köprülü Kanyon Milli Parkı Altınkaya Mahallesi Oluk mevkisinde, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Bölgeye yönlendirilen 2 uçak ve 8 helikopterle havadan, Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince de karadan müdahaleye başlandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının büyümeye devam ettiği belirtildi.

Bölgede dün çıkan orman yangınında da yaklaşık 1 dekar orman alanı zarar gördü.

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