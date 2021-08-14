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Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu
Yaşam Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu
Yaşam

Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde makilik ve sazlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 19:57:00 -
Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde makilik ve sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın dolayısıyla vatandaşlar ve turistler kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, otellerin bulunduğu Çolaklı-Gündoğdu Mahallesi turizm yolu yakınlarında çıktı. Makilik ve sazlık alandan dumanların geldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın dolayısıyla çevrede bulunan turistler ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yangın ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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