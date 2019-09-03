Manavgat’ta çeşitli suçlardan aranan 4 kişi tutuklandı ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda haklarında hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapma gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı ve hapis cezası bulunan A.G., V.A., M.O.T. ve S.O. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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