Manavgat’ta 13 hakim ve 3 savcı ayrıldı, 8 hakim ve 2 savcı geldi

HSK 2020 yaz kararnamesiyle Manavgat adliyesinde görev yapan 13 hakim ve 3 savcı başka il ve ilçelere atanırken Manavgat’a 8 yeni hakim ve 2 savcı geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesi kapsamında Manavgat adliyesinde görev yapan 13 hakim ve 3 savcının görev yeri değişirken yerlerine 8 hakim ve 2 savcı atandı. Kararnameyle Manavgat adliyesinde görevli Hakim Ayşegül Yıldız Kaya Diyarbakır Hakimliğine, Hakim Metin Kılıç İstanbul Anadolu Hakimliğine, Hakim Nusret Emirosmanoğlu Gaziantep Hakimliğine, Hakim Numan Topal İstanbul Hakimliğine, Hakim Merve Acar Özkan Pervari Hakimliğine, Hakim İsmail Nurullah Fidan Kahramanmaraş Hakimliğine, Hakim Nurdan Karaman Gürler Yüksekova Hakimliğine, Hakim İbrahim Ethem Sezer Lice Hakimliğine, Hakim Berna Emirosmanoğlu Gaziantep Hakimliğine, Hakim Muttalip Dürül Gaziosmanpaşa Hakimliğine, Hakim Abdullah Kahraman İstanbul Hakimliğine, Hakim Bilal Süt Nazımiye Hakimliğine, Hakim Mert Gürler ise Yüksekova Hakimliğine atandı.

Kararname ile Kars Hakimi Hasan Utku Öztürk, Kızıltepe Hakimi Cengiz Sülek, Midyat Hakimi Keriman Fırat Boran, Yüksekova Hakimi Neslişah Uner Kahye, Doğubayazıt Hakimi Ferhat Ayar, Ardahan Hakimi Erhan Karahan, Hilvan Hakimi Mehmet Nur Ergül, Aliağa Hakimi Eda Yurdakul Baştan Manavgat hakimliğine atandı

Diğer taraftan Manavgat’ta görevli Mehmet Genç, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na, Abdulkadir Boran Midyat Cumhuriyet Savcılığı’na, Cengiz Samak ise Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na atanırken, yerlerine Yüksekova Cumhuriyet Savcıları Ahmet Kahye ve Fatih Katrancı getirildi.