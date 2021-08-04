Manavgat yangınında flaş gelişme! Yangını 12 yaşındaki M.A.T.'nin çıkardığı tespit edildi

Yeniakit.com.tr

Deutsche Welle Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre Manavgat yangınını 12 yaşındaki M.A.T'nin çıkardığı belirlendi. Gözaltındaki M.A.T, hakkındaki suçlamayı kabul etti:

'Orman yakma planım vardı'

"28 Temmuz tarihinde ablam ve kardeşim ile birlikte dayımlara kahvaltıya gittik. Saat 10.00 gibi eve geldik. Sonra saat 13.00-14.00 sıralarında dışarıya çıktım. Kafamda daha önceden annem ve babamın durumu nedeniyle ormanı yakma planım vardı. Mutfakta bulunan çekmeceden aldığım mavi renkli bir çakmak ile ormana gittim. Biz bu ormanda daha önceden hayvancılık yapmıştık. Bu sebeple ormanı biliyordum. Ormana gittiğimde yerde bulunan kurumuş çalılarla etraftan biraz daha çalı ve kurumuş ot toplayarak çember haline getirdim ve elimdeki çakmakla orayı ateşe verdim. Beş dakika kadar orada kaldım. Yangın büyüdü. Ben ormanın yakınlarındaki oduncunun bulunduğu yöne doğru gittim ama oduncuyu görmedim."

'Yangının büyümesini engellemeye çalıştım, başaramadım'

"Yangının istif halinde bulunan odunlara doğru ilerlediğini görünce yangının daha fazla büyümesini engellemeye çalıştım. Ancak başaramayınca koşarak hızlıca eve gittim. Ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi istediğim ile yaktım. Bu konuda birileri bana tehditte bulunmadı veya yönlendirmesi olmadı. Ormanı yakmam konusunda kimse beni tehdit etmedi, aileme ya da bana zarar vereceklerini söylemediler. Çok pişmanım.”

İlk ifadesini kabul etmedi!

M.A.T'ye savcılık soruşturmasında, önceki ifadesi hatırlatıldı. İlk ifadesinde, kendisini ormanı yakması için C.Y'nin yönlendirdiğini söyleyen M.AT., savcılık sorgusunda bu ifadeyi kabul etmedi:

“C.Y'yi, ablam ile bir dönem arkadaşlık yapmasından dolayı tanırım. Bu ormanın içinde C'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Ayrıca C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden dolayı C'nin ismini verdim. İfadem alındığı sırada korktuğum için kendimi korumak amacıyla böyle bir beyanda bulundum."

Çocuk esirgeme yurduna yerleştirilecek

Duruşması Manavgat 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nde görülen M.A.T hakkında, 'kasten orman yangınına neden olma' suçundan yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Öte yandan M.A.T. için resmi bir esirgeme yurduna yerleştirilmesi kararı alındı.