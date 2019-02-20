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Manavgat Belediyesi’nden E-İmar uygulaması

Manavgat Belediyesi E-İmar Uygulaması (İnteraktif İmar Durumu Sorgulama) hizmete girdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
Manavgat Belediyesi’nden E-İmar uygulaması

Manavgat Belediyesi E-İmar Uygulaması (İnteraktif İmar Durumu Sorgulama) hizmete girdi.


Manavgat Belediyesi, vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak olan E-İmar (interaktif imar durumu sorgulama) uygulamasını hizmete sundu. 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile Manavgat ilçe sınırlarının tamamı, Manavgat Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına dahil olmuş, tüzel kişiliği sona eren mülga İl Özel İdaresi ve belde belediyelerinin tüm imar arşivleri Manavgat Belediyesi’ne devrolmuştu.


İlçe sınırlarında ise yaklaşık 9 bin 413 hektar (ha) uygulama imar planı bulunan alan var.


Manavgat Belediyesi, vatandaşların taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde dönüş yapabilmek için, imar planlarına ilişkin imar arşivinde yer alan tüm belgeleri, tarayıp dijital ortamda arşivlenmesini gerçekleştirdi.


Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen güncel imar planı verileri coğrafi bilgi sistemi altyapısı ile düzenlenerek E-İmar uygulaması hazırlandı. Hayata geçirilen E-İmar uygulamasıyla; vatandaşlar belediye hizmet binasına gitmeden, ada, parsel ve mahalle bilgileri ile giriş yaparak internet üzerinden (bilgisayar, tablet, cep telefonu) imar durumu bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
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