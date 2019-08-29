Manavgat Belediyesi’nden 150 çocuğa sünnet organizasyonu

Manavgat Belediyesi bu yıl sünnet ettirdiği 150 çocuk için 6 Eylül 2019 tarihinde erkekliğe adım atan çocuklar için muhteşem bir toplu sünnet şöleni organizasyonu düzenleyecek.

Şölen kapsamında konvoy ile şehir turu, lunapark, tekne turu ve eğlence ve muhteşem konser gerçekleşecek. 6 Eylül Cuma günü yapılacak olan sünnet düğünü öncesinde çocukların çeşitli hastanede sünnet işlemleri gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi ekipleri, düzenlenecek olan sünnet düğünü öncesinde, minik çocukları A’dan Z’ye giydirdi.

Muhteşem bir sünnet düğünü olması için bütün imkanlarını seferber eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklar için lunapark eğlencesi ve tekne turu da düzenleyecek. Dolu dolu geçen etkinliklerin ardından, Manavgat Belediyesi’ne ait Boğaz Otel’de çocuklar ve aileleri, yemekli eğlence ile coşacak. Etkinlikler kapsamında, yerel bir sanatçı da konser verecek. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocukların gönüllerince eğlenmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade ederek, 6 Eylül Cuma günü düzenlenecek olan sünnet şenliğine tüm Manavgat halkını davet etti.