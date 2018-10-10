Manasına bakmadan çocuğunuza isim vermeyin

Manâsını tam olarak idrak etmeden çocuklarımıza isim vermemiz maalesef bir hayli yaygınlaştı. Mesela Ecrin, Aleyna, İrem, Ceylin gibi isimlere ne kadar çok rastlıyoruz, farkında mısınız..



Üstelik bunları “Kur’an-ı Kerim’de geçiyor..” diye dinî bir titizlikle, hassasiyetle koyduğunu söyleyenler var.

Oysa “Aleyna” kelimesi her ne kadar Kuran’da geçse de ‘bize ait, bizim üzerimize, bize..' anlamına gelen kelime.. Böyle bir isim Müslümanlar arasında asırlardır ne görülmüş, ne işitilmişken şimdi yavrucaklarımıza layık görmekteyiz.

Peki biz neden kullanıyoruz? Sadece kulağa hoş geldiği için mi?



İnternette dolaşan manâsı ile ise ‘esenlik, Allah'ın iyi kulları’ diye tam bir yanıltmaca yapılıyor..

Fakat Aleyna kesinlikle ‘esenlik’ veya ‘Allah'ın iyi kulları’ anlamına gelmez!

Arapların ‘Esselâmü aleyna ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn’ diye bir sözleri vardır. ‘Esenlik üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun’ demektir. Buradaki esenlik ile aleynanın ilgisi yok. Esenlikten kasıt selam.. Allah’ın selamı..

“Bade” adını de veriyorlar zavallı kız çocuklarına.. Manâsının şarap, içki, kadeh olduğunu bilmiyorlar mı..

“Belinay” ‘Peygamber Çiçeği’ anlamına gelmez. Kuran-ı Kerim’de yer almaz! Belinay aynı Selenay, Sevilay ve Doğanay gibi uydurulmuş bir isim. Yine de “Aleyna” ve “Bade”den daha masum.



Berre/Berra. Peygamber Efendimiz, güzel manalı olan bazı isimleri daha güzeliyle değiştirmiştir. Bu onlardan biridir. "İyi insan, kusursuz kimse, günahsız" anlamına gelen Berre/Berra ismini Zeynep yapmıştır. Berre/Berra ismi, taşıyanın zihninde, kendini beğenme gibi bir mana oluşabilir. Bu da ismi taşıyan kişinin karakterini olumsuz yönde etkileyebilir.

“Buğlem”, cenneti müjdeleyen melek diye tarif ediliyor. Hiç ilgisi yok. Gerçek anlamı eski bir kızılderili dilinde 'bereket yüklü bulut' demek.

“Cemre”yi de Peygamberimiz güzel kız manasına gelen Cemile ile değiştirmiş. Cemre, ateş parçası demek çünki..

Çoğu yerde Ceylin’in anlamı ‘Cennet kapısı’ olarak belirtilmiştir. Fakat Ceylin Kuran-ı Kerim’de geçmeyen ve ‘Cennet kapısı’ anlamına gelmeyen bir isimdir! Bu İngilizce’den Jaylin’in Türkçe’ye halidir. Ceyl Farsçada 'yengeç' demek. Ceylin'in başka bir anlamı yengeç yuvasi!

Ecrin’in anlamı ‘Allah’ın hediyesi’ olarak sanılıyor. Değil! Arapça olan ‘ecr’den gelir. Ecrin de ‘ücret’ demektir.

Eflal’e “Cennetteki bir meyve ağacı” yakıştırması kesinlikle yanlış! Eflal 'Yara, zarar, bozukluk' demektir.

Eflin için de 'Cennet kapısı' denmekte, fakat bu kesinlikle doğru degil. Efl Farsçada 'Gurub etmek, batmak' demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir.

Efnan için ‘Cennetteki güzel gözlü kız’ yakıştırması aptalca..

Efnan Arapça bir kelime olan Afnan’ın Türkçe karşılığıdır.

Efnan’ın (Afnan’ın) anlamı ‘ince dallar, çeşitler, şubeler’.



Efra’nın anlamı 1.İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi.



2.Kuruntulu, vesveseli adam. 3. Başının saçı tamam olan kimse



Efsa’nın anlamı ‘Cennet ırmağı’ sanılıyor. Oysa ‘sihirbaz, büyücü, hileci’ demektir.

Efsun, 1. Sihir, büyü, üfürük, 2. Sihirbazların tuzağı, 3. Hile ile yapılan kötü işler demek..

Eliz, 1. Tekme, çifte, 2. Sıçrama, 3. El izi

Elvin, 'Renkler, rengarenk, renkli, gökkuşağının renkleri' demek. 'Cennet çiceği' anlamı kesinlikle doğru değil!

Esila, Kuran’da geçmeyen ve anlamsız olan bir isim! Asîlâ var. Akşam demek.

İrem, “Cennet bahçesi” sanılsa da Allah'ın sevmediği yalan Cennettir. Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyla İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlarıyla birlikte gazaba uğramış, çarpılmış. Allah'ın gazabına uğramış bir yerin ismini koymak hiç doğru olabilir mi!.

Jülide Farsça bir kelimedir ve 'dağınık, perişan, karma karışık' demektir.

Lara, 1. Latin mitojisinde adı geçen ölüm perisi. Güya sır tutamadığı için dili kesilmiştir, 2. Parlak demektir.

Melisa 'Yunan mitolojisinde geçen bir rahibenin adı, Bir tür kokulu bitki, bal, sevgili'

Melis, 1. Şişman ve tenbel olan kişi, 2. Bir şeyi şiddetle tutmak



Merza 'mariz' kelimesinden gelir ve 'hastalıklar, illetler, hastalar' anlamına gelir!

Minel kesinlikle ‘Cennetteki inci tanesi’ değildir! Türkçe’de ki anlamı belki den, dan takısından ibarettir.

Nilda İspanyol/İtalyan kökenli bir isimdir ve 'savaşa hazır olan kadın, kadın asker' gibi anlamlar taşır. İslâm ile alakası yoktur.

Nira İbranice bir isim ve 'dokuma tezgâhı' demektir.



Sanem, 1. Kâfirlerin, önünde ibadet ettikleri heykel, put. 2. Çok güzel olan.

Sare, 1. Susuzluk, 2. Cemaat, topluluk, 3. Ihtiyaç, 4. Oldu. Hz. İbrahim'in (A.S.) ilk hanımının ismi Sare değil, Sara’dır..



Selcen, cennetteki kuş falan değildir. Anlamı 'ruhu güçlü, kuvvetli olan' demektir.

Sidelya, Latincedir ve 'yıldız çiçeği' anlamına gelir.



Sude, 1. Ezilmiş, dövülmüş, sürülmüş, 2. Terleyen, 3. Boyalı, sürmeli demektir.

Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor.

Talya, daha doğrusu Thalia, Yunan mitolojisinde bir tanrıça.



Tuana ‘Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası’ anlamına gelmiyor! Kuran’da geçmez. Fakat ‘ay ışığı, güçlü, kuvvetli’ demektir.