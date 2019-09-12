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Managvatlılardan kurslara büyük ilgi

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12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
Managvatlılardan kurslara büyük ilgi

Manavgat halkı, Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’ndeki ücretsiz sanat kurslarına büyük ilgi gösteriyor


Manavgat Belediyesi’nin İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak düzenlediği sanat kurslarının kayıtları başladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen özellikle kadınlar, merkez önünde sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Kurslardan eğitim görmek isteyen vatandaşlar için kayıt süresi 7 Ekim’e kadar devam edecek. Yıl boyunca verilecek kurslara gelen Manavgat Belediyesi’nin eğitmen kadrosu, ipek böceği kozasında 30, gümüş kazaziyede 30, basit iğne nakışında 30, kumlama tekniği ile resim dalında 30 ar kişilik gruplara sanat dersi verirken, fotoğrafçılık ve tiyatro dalında ise 20 kişiye ders verecek. Ahşap boyamada 40, iğne oyasında 60, pilateste 200, resimde 80, rölyefte 60, teniste 30, tel kırmada 40, yoga ve zumbada 240, yabancı diller kursunda ise 100 kişi Manavgat Belediyesi’nin düzenlediği kurslar ile kendini geliştirme imkanı bulacak. Merkezde sezon boyunca toplam bin kişiye kurs imkanı sunulmuş olacak.


Başvuru kayıtları için İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturan kadınlar, kendilerini geliştirme imkanı bulacaklarını için şanslı olduklarını söyledi. Kursiyerler, "Üreteceğimiz eserler ile daha da sosyalleşeceğiz” ifadelerinde bulundu.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, üreten toplumların her zaman kendini yineleyerek gelişim kaydettiğini ve bu ölçüde var olduğunu ifade etti. Sözen, “Toplum, ancak ve ancak üreten ve kendini geliştiren insanlar varsa kendini geliştirebilir. Emeğin, üretimin ve gelişimin olduğu yerde Manavgat Belediyesi de var olmaya devam edecektir. Gençlik Merkezlerimizde düzenlediğimiz kurslarımız ile Manavgat’ımızda yaşayan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Kurslarımızda eğitim görerek kendini geliştirecek olan hemşehrilerimize verimli bir kurs dönemi diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:00
  1. sanat
  2. fotoğraf
  3. fotoğrafçılık

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