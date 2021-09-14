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Teknoloji

Mamutlar geri dönüyor!

ABD merkezli biyobilim ve genetik şirketi Colossal, 4 bin yıl önce yaşayan ve nesli tükenen mamutları geri getirebilmek için 15 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 23:59:00 -
Mamutlar geri dönüyor!

Bilimsel adı Mammuthus olan mamutlar, fil familyasının nesli tükenen üyeleri arasında yer alıyor.

Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılım gösteren bu hayvanların son üyeleri, MÖ. 1700 yılında yaşadı.

Bilim insanları; 4 bin yıl önce yaşayan, iklim değişikliği ve yasa dışı avlanma nedeniyle soyu tükenen mamutları geri getirebileceklerini iddia ediyor.

15 milyon dolarlık fon topladı

ABD merkezli bir biyobilim ve genetik şirketi Colossal, bu tarih öncesi devleri geri getirmek için 15 milyon dolarlık bir fon toplamayı başardı ve çalışmalara başladı.

Bilim insanları, mamut melezlerin DNA’larını toplayarak laboratuvar ortamında embriyo üretmeye çalışacak.

Teksaslı teknoloji girişimcisi Ben Lamm önderliğinde kurulan Colossal, mamut melezinin yeniden doğmasının nesli tükenen diğer türler için de umut olabileceğini söyledi.

Lamm, “Amacımız sadece mamut melezlerini geri getirmek değil, aynı zamanda başarılı bir şekilde farklı melez sürülerini Kuzey Kutbu bölgesine geri getirmek.” ifadelerini kullandı.

Japonlar da çalışıyor

Öte yandan 2019 yılında Japon araştırmacılar, Sibirya’da bulunan mamut fosilinden aldıkları DNA örnekleri ile mamutları klonlamaya oldukça yaklaşmıştı.

Japon bilim insanları, 28 bin yaşındaki mamut hücrelerinden olumlu biyolojik reaksiyonlar almaya başlamıştı. Bu gelişme, soyu tükenen mamutların yeniden hayata döndürülmesi ihtimalini de artırdı.

 

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