Mamalarda arsenik var



Prof. Andy Meharg, Queen's University Belfast ülkemizde denetimsizce market raflarını dolduran ve aldatıcı TV reklamlarına inanıp bebeklerimizi beslediğimiz hazır mama ve ürünler üzerinde yapılan araştırmalarda, bebeklerin bağışıklık sistemi ve zekalarının tehlikede olduğu bir kere daha ortaya çıktı.

Uzmanlar bu tür mamaların kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Evde doğal ve organik mama yapılmasını tavsiye ediyor. Türkiye'de çok ünlü bazı bebek mamalarının GDO'lu olduğu ortaya çıkmış, satışı yasaklanmış ve Türkiye genelinde toplatılmıştı. Bu mamaların başında Milupa Aptamil vardı. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanan o GDO'lu bebek mamaları kısa süre sonra tekrar raflarda yerini aldı..

ARSENİK GÜÇLÜ ZEHİR

Plos One dergisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde pirinç bazlı mamuller üzerine yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı. Buna göre, AB'de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getirilmesine rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinin seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu.

YÜZDE 75'İ SEVİYENİN ÜSTÜNDE

Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü araştırmacıları, yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin yüzde 50'sinde, bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise yüzde 75'inde, yeni belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.

BEBEKLERİ DE ARAŞTIRDILAR

Araştırma için ayrıca sütten kesilme evresindeki bebeklerden, kesilme öncesinde ve sonrasında idrar örnekleri alan bilim adamları, bebek formülleriyle beslenen bebeklerde, yüksek arsenik seviyelerine rastladı.

Arpa veya süt ürünlerine hassasiyetinden dolayı pirinç bazlı formüllerle beslenen bebeklerde, arsenik miktarının çok daha fazla olduğu gözlendi.

Onun için annelere bebeklerinizi emzirerek büyütün uyarısı yapılıyor.

'ZEKASINI ETKİLİYOR'

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Prof. Andy Meharg, "Bu araştırma, yeni AB düzenlemesine rağmen bebeklerin hâlâ zararlı seviyelerde arseniğe maruz kaldığını ortaya koyuyor.



Bebekler özellikle arseniğin zararlı etkilerine çok açık.



Yüksek seviyede arseniğe maruz kalmak, bebeğin başta zeka ve bağışıklık sistemi olmak üzere, sağlıklı gelişimi üzerinde kalıcı zararlar bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Meharg, üreticilerin bu seviyede zararlı arsenik içeren bebek mamaları satmak için hiçbir mazereti olamayacağını vurguladı.