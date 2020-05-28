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Aktüel

Mamak’ta sosyal mesafeli bayramlaşma

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye çalışanlarının ve iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşların bayramını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:08:11 -
Mamak’ta sosyal mesafeli bayramlaşma

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, belediye çalışanlarının ve iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşların bayramını kutladı.


Sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilen kutlama programında sağlık, huzur ve birlik mesajı verildi. Köse ayrıca pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür etti. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Köse, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Gönül ister ki; bayramın coşkusunu doyasıya yaşayalım. Ama her şeyin başı sağlık. İnşallah en kısa sürede korona virüs hastalığından kurtulur, daha nice bayramları hep birlikte kutlarız. Bu vesileyle tüm personelim ve hemşehrilerimizin geçmiş bayramlarını kutlar, aileleriyle birlikte nice bayramlara erişmelerini Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

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