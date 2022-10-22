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Yerel Mamak’ta MEM öğrencilerine destek
Yerel

Mamak’ta MEM öğrencilerine destek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mesleki eğitim merkezi öğrencilerine mali destek sağlayacak iş birliği protokolünü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 11:17:00 -
Mamak’ta MEM öğrencilerine destek

Özer, “Mesleki Eğitim Merkezleri Öğrencileri Destekleme Protokolü”nün Musiki Muallim Mektebi’ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalkınmada önemli bir adım olduğunu ifade etti. Mamak Belediyesi’ne sağladığı destek dolayısıyla teşekkür eden Bakan Özer, “Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran her gencimize asgari ücretin üçte biri kadar devlet olarak ücret ödüyoruz” dedi. Bazı belediyelerin devletin verdiği desteğe ilave ödeme yaptıklarını bildiren Özer, imzalanacak protokolle Ankara’da bu iş birliğinin ilk kez Mamak Belediyesiyle yapılacağını belirtti. Konuşmaların ardından Bakan Özer ile Başkan Köse iş birliği protokolünü imzaladı. Protokol kapsamında, 19 yaşından gün almamış öğrencilere 2 yıl boyunca 500 lira destek sağlanacak.

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