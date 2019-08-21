Mamak’ta kültür gezileri başlıyor

Mamak Belediyesi Mevlana diyarını görmek isteyenler için Konya Kültür Gezisi düzenliyor.

Geziye katılmaya hak kazananlar, Mamak Belediyesi Saimekadın Anfi Tiyatro’da düzenlenen kura çekimi ile belirlendi. Dijital ortamda gerçekleşen kura töreninde ilk kurayı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci çekti. Eylül’ün sonuna kadar düzenlenecek Konya Kültür Gezisi tamamı kadınlardan olmak üzere toplamda 13 kafile ve 90 kişilik gruplardan oluşacak. Yüksek hızlı tren ile seyahat keyfi de yaşayacak olan talihliler, Konya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görme fırsatı yakalayacak.

“Kültürel faaliyetlere önem veriyoruz”

Mamaklı hanımlara ülkenin farklı bir coğrafyasında kültürümüze ve tarihimize ait yerleri ziyaret etme imkanı sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Sosyal ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler ile hem kültürel değerlerimizi koruyoruz hem de buralarda öğrenilen her şeyi bir sonraki kuşaklara aktarma olanağı sağlıyoruz” dedi.