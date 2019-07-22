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Mamak’ta hasat zamanı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesi’nde buğday hasadı yaptı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
Mamak’ta hasat zamanı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesi’nde buğday hasadı yaptı.


AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ile birlikte çiftçilerle bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tırpan bileyledi, biçerdöver kullandı, ekin biçti.



Mamak’ta Hasat Şenliği


Köy yaşantısının güzelliğini ve toprağın bereketini gözler önüne sermek için Hasat Şenliği organizasyonu yapacaklarını kaydeden Köse, “İlçemizin tarım ve hayvancılığına dair özel çalışmalar yapacağız. Köy kültürünü korumak ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla önümüzdeki ay Hasat Şenliği gerçekleştireceğiz. Şenlikle buğdayın nasıl ekmeğe dönüştüğünü tüm safhaları ile hemşehrilerimiz görecek. Doğa ile iç içe olmak bir ihtiyaçtır. Hasretini çektiğimiz doğal hayatı, şenliğe gelenlere yaşatacağız. Çiftçilerimizle birlikte ekmeğimizi topraktan çıkararak bereketini paylaşacağız. Toprağımızın bereketi daim olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
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