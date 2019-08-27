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Mamak tarımın merkezi olacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Doğal Tarım Uzmanı Mehmet Tülüce ile birlikte Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilecek tarım projesi alanlarını gezdi.

27 Ağustos 2019 Salı 10:41
Mamak tarımın merkezi olacak

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Doğal Tarım Uzmanı Mehmet Tülüce ile birlikte Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilecek tarım projesi alanlarını gezdi.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meyve ve sebze bahçelerinin yer alacağı Tarım Park Projesi ve EKOKÖY Projesi’nin uygulanacağı alanları gezdi. Bölgede tarım ile uğraşan vatandaşlarla da sohbet eden Köse, tarım ve hayvancılığın merkezi olmak için tarımda verimliliği artıracak çalışmalara imza atacaklarının altını çizerek, “Bereketin, sevginin, yaşamın kaynağıdır toprak. Kalkınmanın ilk adresidir. Projelerimize ilişkin adımlarımızı atmaya başladık. Gökçeyurt Mahallemizde hayata geçireceğimiz tarım proje alanlarımızda incelemelerde bulunduk. Tarım projelerimiz


toprak kokusunu özleyenlerin adresi olacak” dedi.


Köse’nin ilk adresi Tarım Park Projesi oldu. 25 bin metrekarelik alanda hayata geçecek proje ile idari binalar, sebze üretim alanları, meyve bahçeleri, dinlenme ve çocuk oyun alanları, sera alanı ve otopark alanı inşa edilecek. Proje tamamlandığında ekolojik tarım ile üretilen doğal ürünler hem yetiştirilecek hem de satışa sunulacak. Ardından 250 bin metrekarelik alanda uygulanacak EKOKÖY Projesi’ni gezen Köse, toprağın keyfini sürmek, doğayla ve toprakla zaman geçirmek isteyenlerin bu projeye hayran kalacaklarını söyledi. Yine Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçecek proje kapsamında sebze üretim alanları, meyve bahçeleri, aromatik bitki parselleri, gölet, tarihi köy evleri, oturma ve dinlenme alanları ile ürünlerin satışa çıkarılacağı alanlar oluşturulacak. Proje ile bölge ekonomisinin canlandırılması da hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:41
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