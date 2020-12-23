Mamak Sarıkamış Şehitleri’ni andı

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen panele Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, 22.dönem AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Kars-Ardahan-Iğdır-Serhatlılar Birliği Genel Başkanı Yavuz Eğer, panelist akademisyenler ve STK’lar katıldı. Türklerin her zaman tarihiyle övünen bir millet olduğunu söyleyen Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Bugün burada, bundan tam 106 yıl önce, Sarıkamış’ta Allahuekber Dağları’nda soğuktan donarak şehit olan 90 bin vatan kahramanımızın, aziz şehitlerimizin anılarını yad etmek ve gelecekte de aynı vefayı göstereceğimiz sözüyle, bir asır sonra bugün hala izlerinde olduğumuzu göstermek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Biz her zaman tarihimizle övünen bir millet olduk. Bu şanlı tarih çok ağır bedeller ödenerek kazanılmıştır. Kimi zaman çorak topraklarda, kimi zaman denizlerde, kimi zaman dondurucu soğukta vatanı için yitip giden Anadolu’nun binlerce hikayesiyle doludur” dedi.

Akademisyenler tarafından ele alındı

Türk tarihinin çok önemli bir dönüm noktasını teşkil eden, öyküleştirilmiş, bilinmesi gereken tarihsel bir dönem olan Sarıkamış Harekâtı akademisyenler tarafından ele alındı. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun’un Oturum Başkanlığı yaptığı panelde, Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesi Tarih Öğretmenliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Önal, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez panelist olarak yer aldı. Tarih bilinciyle değerlendirilen Sarıkamış Harekatı üzerine gerçekleştirilen panelin sonunda sunumların tamamlanmasından soru cevap bölümüne geçildi. Panel sonunda konuşmacılara Türk Bayrağı ve plaket takdim edildi.