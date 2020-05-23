  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?
için kalan
Aktüel

Mamak Belediyesinden araçlar için dezenfekte istasyonu

Mamak Belediyesi ticari ve özel araçlar için yeni bir dezenfekte istasyonu kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:51:17 -
Mamak Belediyesinden araçlar için dezenfekte istasyonu

Mamak Belediyesi ticari ve özel araçlar için yeni bir dezenfekte istasyonu kurdu.


Korona virüs ile mücadelesine devam eden Mamak Belediyesi, Şeyh Şamil Zabıta Karakolu önüne ticari araçlar ve toplu taşıma araçları için dezenfekte istasyonu kurdu. Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği istasyonda minibüsler ve toplu taşıma araçları da ücretsiz dezenfekte ediliyor. Mamak Belediyesi ayrıca belediye hizmet binası önünde de özel araçların dezenfektan işlemini gerçekleştiriyor.


Korona virüse karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Toplum sağlığı açısından bütün toplu ulaşım araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekiyor. Araçlarını dezenfekte ettirmek isteyen tüm toplu taşıma araç sahiplerine ve bütün kurumlara kapılarımız açık. Üstelik bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı