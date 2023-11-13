Mamak Belediyesi Yerli ve Milli Kart Sistemine Geçiyor

Daha önce sosyal tesislerinde İsrail menşeili ürünlerin satışını ve kullanımını yasaklayan Mamak Belediyesi, personellerin maaş hesaplarının bulunduğu ilgili bankayla işbirliği içerisinde yerli altyapı olan TROY altyapısına geçiş için süreci başlattı.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmadıklarını ve ilk günden bu yana tavırlarının ve duruşlarının net olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabında “TROY Yerli ve Milli Ödeme Sistemine geçiyoruz. Belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızın tüm banka kartlarının yerli ve milli “TROY” kart sistemine geçirilmesi hususunda kararımızı aldık. TROY yerli ve milli ödeme sistemi mevcut sistemin tüm özelliklerini içeriyor. TROY kartların hazırlıkları tamamlandığında hiçbir aksama olmaksızın geçişler otomatik olarak yapılarak çalışma arkadaşlarımıza teslim edilecektir” diye yazdı.