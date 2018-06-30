Mama sandalyesi alırken...

Bazı bebekler fazla kıpır kıpırdır ve ebeveynlerini mama yerken oldukça zor duruma sokarlar. Bu yüzden ebeveynler bebeklerinin sabit durması için mama sandalyesi satın alırlar.

Mama sandalyesi satın alırken yüksekliğinin ayarlanabilmesine ve kolayca devrilmemesine dikkat etmelisiniz.

Ayrıca bebeğin ortopedik ve anatomik yapısına uygun olması çok önemlidir.