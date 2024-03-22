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Yerel Mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Yerel

Mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-22 14:31:00 - 2024-03-22 14:38:33
Mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kafası mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığını fark eden itfaiye erleri, kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti.

İtfaiye ekipleri, müdürlük binasında bulunan mama kutusunu keserek kedinin kafasını sıkıştığı yerden özgür bıraktı.

Kurtarılan kedi sağlık durumunun iyi olduğu belirlenerek, daha sonra sokakta serbest bırakıldı.
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