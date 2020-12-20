Malum medyadan yallah İsviçre'ye dedirten haber

İsviçre Federal Meclisi'nde yapılan oylama ile eşcinsel sapkınların evliliği yasal hale getirildi. Yasa değişikliği ayrıca sapkın çiftlerin çocuk sahibi olmasının da önü açıldı. Cuma günü oylanan yasayla birlikte sapkın bireyler, yasal cinsiyetlerini nüfus müdürlüklerine beyanda bulunarak değiştirebilecek.

Eşcinsel sevdalıları birbiri ile yarıştı

Malum medya alınan bu rezil kararı haberleştirmek için adeta birbiri ile yarıştı. Rezilliği, 'İsviçre de eşcinsel evliliğe Evet dedi' başlığı ile haberleştiren Diken, rezilliklerinin paçalarından aktığı Avrupa ülkelerini överek, "İsviçre, cinsiyet değiştirme izni veren sekizinci Avrupa ülkesi, dünya genelinde ise 29’uncu ülke olacak." ifadelerini kullandı.