Malullük maaşında statünün önemi var

Soru: Ben geçen sene Bağ-Kur sigortalısı vergi mükellefi iken kaza yaptım ve işyerimi kapatarak malulen emekli oldum. Şimdi kardeşimin işyerinde SSK’lı olarak çalışırsam malullük maaşım kesilir mi?

Hidayet U.

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalı olanların emekli olmaları sonrası çalışmaları halinde emekli maaşları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalı olunan tarih 1 Ekim 2008 öncesi olsa bile SSK malul emeklisi olanın SSK’lı çalışması halinde malullük maaşı durdurulmaktadır. Burada şu hususu özellikle açıklayayım. İş kazası sonucu bağlanan maaş ile malullük maaşı farklı sonuçları olan bir ödemedir. Eğer almakta olduğunuz maaş SSK malullük maaşı ise SSK’lı çalışırsanız malullük maaşınız durdurulacaktır. Ancak aldığınız ödeme malullük maaşı değil de iş kazası geliri ise bu kez SSK’lı çalışmanız halinde tüm sigorta kollarına tabi tutulursunuz ve iş kazası geliriniz de kesilmez.