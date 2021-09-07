Malullük maaşı alan memur SSK’lı çalışabilir mi?

¥ Soru: Ben polis olarak 18 sene görev yaptım. Hastalığım nedeniyle malulen emekliliğe sevkim yapıldı ve bana malullük maaşı bağlandı. Bir işyerinde SSK’lı çalışırsam maaşımda bir kesinti olur mu? Mehmet Y.

¥ Cevap: Vazifesini yapamayacak rahatsızlığa yakalanan ve emekli sandığına tabi olan memurların 10 yıl hizmeti varsa malullüğe sevki yapılır ve kendisine malullük maaşı bağlanır. Malullük memurun vazifesinden doğmamış ise adi malullük maaşı yani normal malul maaşı bağlanıyor. Adi malul maaşı alanlar SSK’lı bir işte çalışırsa destek primine tabi tutuluyor ve adi malul maaşları da kesilmiyor. Ancak polislikten emekli olanlara bir işte çalışmama şartıyla 100 TL ek ödeme veriliyor. Bir işte çalışınca bu 100 TL tutarlı ek ödeme kesiliyor.