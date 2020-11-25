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Ekonomi Malullük aylığı için malullüğe esas hastalık ilk sigorta tarihi sonrası oluşmalı mı?
Ekonomi

Malullük aylığı için malullüğe esas hastalık ilk sigorta tarihi sonrası oluşmalı mı?

Merak edilen Malullük aylığı için malullüğe esas hastalık ilk sigorta tarihi sonrası oluşmalı mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:22:00 -
Malullük aylığı için malullüğe esas hastalık ilk sigorta tarihi sonrası oluşmalı mı?

Soru: Ben 2004 yılında sigortalı oldum. Toplamda 1200 gün prim ödemem var. Ayrıca 2008 ve 2012 yıllarında da doğumum var. Çok ağır böbrek hastasıyım ve diyaliz tedavisi görüyorum. Malulen emekli olmam mümkün mü? Ayşe R.

Cevap: Malullük aylığı bağlanabilmesi için 10 yıl sigortalılık süresi yanında 1800 gün prim ödemesi aranır. 1800 günden eksik süreleri doğum borçlanmasıyla tamamlamak mümkün. Ancak malullük aylığı imkanından yararlanmada başka bir kural daha var. Hastalığın veya engelliliğin ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkması halinde malullük aylığı bağlanır. Eğer hastalık veya engellilik ilk defa sigortalı olunan tarih öncesinde oluşmuşsa malullük aylığı bağlanmaz. Buna göre böbreklerinizdeki rahatsızlık 2004 yılından önce oluşan bir hastalık ise malulen aylık bağlanamaz. Eğer bu rahatsızlık 2004 yılından sonra oluşmuş ise rahatsızlık da ileri düzeyde ise doğum borçlanmasıyla hizmetlerinizi 1800 güne tamamlamanız ve malullük aylığı başvurusu yapmanız halinde işlemler başlatılır. SGK Sağlık Kurulu malul olduğunuza karar verirse malullük aylığı bağlanır.

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